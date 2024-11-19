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Общество

Почти 12 тонн перуанской голубики не пропустили в Россию через госграницу в Псковской области

11,7 тонны свежей голубики не пропустили на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия ягод, выращенных в Перу, направлялась в адрес магазина розничной сети, специализирующегося на торговле продуктами здорового питания.

Однако во время контрольного мероприятия было установлено несоответствие сведений о стране-реэкспортёре (Нидерланды), содержащихся на маркировочных этикетках продукции, с теми, что были указаны в фитосанитарном сертификате (Бельгия).

Ввоз свежих ягод на территорию России запрещён.

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