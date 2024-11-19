Псковские волейболисты участвуют в Кубке федерации в Воронеже

13:32, 19 ноября 2024, ПАИ

Псковские волейболисты, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения участвуют в турнире «Кубок федерации», групповой этап которого проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

В соревнованиях участвуют 23 команды, которые играют в трёх различных групповых турнирах. По их завершении победители и большинство призёров воронежского этапа получат путёвку в финал, который состоится в апреле следующего года.

Псковичи играют в группе «В», где за проход дальше борются восемь коллективов из Нижнего Новгорода, Старого Оскола, Липецка, Москвы и Дмитрова. В подгруппе «В-2» псковские волейболисты вчера, 18 ноября, выиграли первый матч у команды из Старого Оскола – 3:0.

Сегодня, 19 ноября, псковичи сыграют с третьим и вторым составами Нижнего Новгорода – начало игр в 13:30 и 16:30.

Напомним, недавно псковская «Бригантина» 2011 года рождения стала победителем местного турнира, посвящённого Дню народного единства.

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