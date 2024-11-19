Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские волейболисты участвуют в Кубке федерации в Воронеже

Псковские волейболисты, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения участвуют в турнире «Кубок федерации», групповой этап которого проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковские волейболисты участвуют в «Кубке федераций» в Воронеже. Фото: ПАИ

В соревнованиях участвуют 23 команды, которые играют в трёх различных групповых турнирах. По их завершении победители и большинство призёров воронежского этапа получат путёвку в финал, который состоится в апреле следующего года.

Псковичи играют в группе «В», где за проход дальше борются восемь коллективов из Нижнего Новгорода, Старого Оскола, Липецка, Москвы и Дмитрова. В подгруппе «В-2» псковские волейболисты вчера, 18 ноября, выиграли первый матч у команды из Старого Оскола – 3:0.

Сегодня, 19 ноября, псковичи сыграют с третьим и вторым составами Нижнего Новгорода – начало игр в 13:30 и 16:30.

Напомним, недавно псковская «Бригантина» 2011 года рождения стала победителем местного турнира, посвящённого Дню народного единства.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 ноября 2024

Великолучанин победил в турнире по боксу в Петербурге
19 ноября 2024

Студент ВЛГАФК стал победителем всероссийских соревнований по карате
19 ноября 2024

Псковские волейболисты участвуют в Кубке федерации в Воронеже
19 ноября 2024

В Пскове подвели итоги Кубка Александра Невского по хоккею
19 ноября 2024

Великолукский студент выиграл двухдневную велогонку в Китае
18 ноября 2024

Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
18 ноября 2024

Псковские волейболисты обыграли москвичей, петербуржцев и новгородцев и стали победителями турнира
18 ноября 2024

Великолучане завоевали семь медалей на турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...