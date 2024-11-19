Псковские участники «Зелёного зачёта» смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

13:36, 19 ноября 2024, ПАИ

18 ноября стартовала регистрация участников всероссийского экологического тестирования «Зелёный зачёт» от фонда «Компас».

Это уникальная возможность оценить свой уровень экологической грамотности и шанс получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны.

Принять участие в тестировании могут студенты 1—2 курсов и школьники 8—11 классов. Преподаватели МГРИ и РХТУ подготовили более 600 уникальных вопросов по географии, химии биологии и экологии.

Набравшие наибольшее количество баллов пройдут во второй (очный) этап, где предстоит решить олимпиадные задания. Итоги подведут в марте 2025 года.

«Одним из основных направлений работы фонда «Компас» является экологическое просвещение, формирование ответственного отношения к природным ресурсам. Такие инициативы, как «Зелёный зачёт», помогают нам создавать условия для развития будущих специалистов-экологов», — отметила директор фонда Татьяна Ковалёва.

Регистрацию можно пройти здесь: vk.cc/cEUHzl.