Великолучанин победил в турнире по боксу в Петербурге

14:42, 19 ноября 2024, ПАИ

Великолучанин, воспитанник клуба единоборств» «Отечество» Никита Дроздов стал победителем открытого турнира по боксу «Невские звёзды» среди юношей на призы главы Красносельского района Санкт-Петербурга. Состязания прошли с 13 по 16 ноября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

Никита Дроздов стал победителем среди юношей 2009-2010 годов рождения в весе до 80 килограммов. В финале он единогласным решением судей выиграл у петербуржца Матвея Бачмага.

Кроме того, серебро турнира в весовой категории до 50 килограммов выиграл великолучанин Семён Макаров. В турнире он провёл четыре поединка, а в финале уступил боксёру из Санкт-Петербурга Ярославу Тимашеву вследствие явного преимущества соперника в третьем раунде.

Тренирует спортсменов Юрий Фёдоров.

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