Русский мир, инфовойна, искусственный интеллект: международный медиафорум пройдёт в Псковской области

14:20, 19 ноября 2024, ПАИ

V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, пройдёт в Пскове 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии примут участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швейцарии, Германии, Словакии, Канады и других государств.

Центральное событие медиафорума – пленарное заседание по теме «Консолидация русского мира». Участниками дискуссии станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов, президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник Светлана Конев, политолог, активист антифашистского движения Эстонии «Ночной дозор», заместитель главного редактора ИА «Африканская инициатива» Максим Рева.

Также состоится несколько образовательных секций, мастер-классов и круглых столов: «Журналистика в эпоху СВО», «Вкалывают роботы, а не человек: ИИ в работе редакций», «Сторителлинг, истории об обычных людях – миллионные просмотры», «Гранты для медиа: как выигрывать и что с ними делать?», «Медиа и социальные сети: привлечь читателя в инфошуме», «Местная пресса: принт плюс онлайн. Что делать, чтобы остаться в живых» и другие активности с участием международных, федеральных и региональных экспертов.

Завершится V Псковский международный медиафорум торжественной церемонией награждения лучших журналистов Псковской области 2024 года. Почётные грамоты губернатора области, звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» и благодарственные письма правительства Псковской области вручит Михаил Ведерников.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Организатором юбилейного мероприятия выступает правительство Псковской области при поддержке издательского дома «Медиацентр 60».

Как проходил Псковский международный медиафорум в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ здесь.