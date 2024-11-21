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Общество

В проблеме получения льготного лекарства разбирался Игорь Дитрих в общественной приёмной

С жалобой на отсутствие в аптеке нужного лекарства по льготному рецепту обратился к вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Игорю Дитриху посетитель общественной приёмной пенсионер Николай Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Житель деревни Соловьи Псковского района рассказал, что как диабетик уже пять лет постоянно принимает сахароснижающий препарат, но, чтобы получить бесплатное лекарство, ему «приходится побегать».

«Рецепт в районной поликлинике продлеваю ежемесячно и минимум раза два в год сталкиваюсь с тем, что в аптеке медикамента нет в наличии. Раз приходишь – нет, второй – тот же ответ. Причём по коммерческой цене около 3 тысяч рублей – пожалуйста. Иногда от безысходности приходится покупать», – поделился пенсионер и поинтересовался, когда бесплатное лекарство появится в аптеке.

Этот вопрос Игорь Дитрих в телефонном разговоре переадресовал руководителю ГКУЗ ПО «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» Ирине Козловой. Специалист признала, что лекарства, о котором идёт речь, действительно, сейчас нет – процедура закупки завершается на днях и с декабря препарат вновь начнут выдавать льготникам. Одновременно фармацевт разъяснила, что в наличии имеется два абсолютных аналога, которые пациент может бесплатно получить по льготному рецепту.

Игорь Дитрих поинтересовался у заявителя, предлагал ли ему такую альтернативу терапевт в поликлинике, на что получил отрицательный ответ. Вице-спикер разъяснил пенсионеру алгоритм дальнейших действий, подчеркнув, что врачи должны располагать актуальной информацией о наличии льготных препаратов и их аналогов и на её основании выписывать пациенту рецепт.

«К сожалению, обращения граждан по льготному лекарственному обеспечению носят не единичный характер. Вопросы есть, но, как мы видим на этом примере, многих проблем можно было бы избежать, просто наладив эффективное взаимодействие между фармацевтами и поликлинической сетью», – прокомментировал ситуацию Игорь Дитрих. Вице-спикер добавил, что данный вопрос станет одной из тем обсуждения на ближайшем заседании фракции «Единая Россия» с участием председателя правительственного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко.

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