Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по джиу-джитсу
Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира и первенства Российской федерации по джиу-джитсу. Состязания прошли в Конаково Тверской области с 14 по 17 ноября, сообщили ПАИ в академии Dragon's Den Pskov и клубе «Отечество».
В первенстве два золота завоевали Захар Лозовой и Юсуфджон Давлатов, серебро у Руслана Щучина, а бронзу завоевал Никита Пинаки.
Во всероссийских соревнованиях великолучанин Александр Горбатиков выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов.
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