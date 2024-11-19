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Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по джиу-джитсу

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира и первенства Российской федерации по джиу-джитсу. Состязания прошли в Конаково Тверской области с 14 по 17 ноября, сообщили ПАИ в академии Dragon's Den Pskov и клубе «Отечество».

В первенстве два золота завоевали Захар Лозовой и Юсуфджон Давлатов. Фото: академия Dragon's Den Pskov

В первенстве два золота завоевали Захар Лозовой и Юсуфджон Давлатов, серебро у Руслана Щучина, а бронзу завоевал Никита Пинаки.

Во всероссийских соревнованиях великолучанин Александр Горбатиков выиграл бронзу. Фото: клуб «Отечество»

Во всероссийских соревнованиях великолучанин Александр Горбатиков выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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