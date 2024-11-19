Псковская Росгвардия приглашает на службу кинологов
Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу кинологов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 62-01-12.
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