Оборудовать переход через железнодорожные пути в Чихачёво потребовала транспортная прокуратура

16:07, 19 ноября 2024, ПАИ

Псковский транспортный прокурор потребовал оборудовать переход через железнодорожные пути и привести в порядок платформу на станции в селе Чихачёво Бежаницкого района. Об этом ПАИ сообщили ПАИ в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Железнодорожные пути делят село на две части, при этом пешеходный переход через железную дорогу не оборудован. Кроме того, покрытие пассажирской платформы имеет неровности, выбоины, нет тактильно-контрастных указателей и освещения.

Транспортный прокурор внёс представления начальникам Октябрьской дирекции пассажирских обустройств и Дновской дистанции пути. Устранение нарушений находится на контроле.