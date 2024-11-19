Оборудовать переход через железнодорожные пути в Чихачёво потребовала транспортная прокуратура
Псковский транспортный прокурор потребовал оборудовать переход через железнодорожные пути и привести в порядок платформу на станции в селе Чихачёво Бежаницкого района. Об этом ПАИ сообщили ПАИ в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Железнодорожные пути делят село на две части, при этом пешеходный переход через железную дорогу не оборудован. Кроме того, покрытие пассажирской платформы имеет неровности, выбоины, нет тактильно-контрастных указателей и освещения.
Транспортный прокурор внёс представления начальникам Октябрьской дирекции пассажирских обустройств и Дновской дистанции пути. Устранение нарушений находится на контроле.
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