На улице Яна Райниса в Пскове появился широкий тротуар
На улице Яна Райниса в Пскове появился новый тротуар, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Ширина тротуара - четыре метра, поэтому в будущем здесь, возможно, появится велодорожка. «Как и на улицах Юбилейной и Госпитальной, на спусках использовали разные виды покрытия. Это поможет тем, у кого есть трудности с передвижением, а также слабовидящим людям лучше ориентироваться и понимать, где находятся съезды», - написал глава Пскова.
Также обновлена часть улицы Владимирской, которая проходит через город. «Благодаря совместной работе с Псковским районом большая часть этой улицы теперь выглядит как новая», - отметил Борис Елкин.
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