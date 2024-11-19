На улице Яна Райниса в Пскове появился широкий тротуар

16:35, 19 ноября 2024, ПАИ

На улице Яна Райниса в Пскове появился новый тротуар, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Ширина тротуара - четыре метра, поэтому в будущем здесь, возможно, появится велодорожка. «Как и на улицах Юбилейной и Госпитальной, на спусках использовали разные виды покрытия. Это поможет тем, у кого есть трудности с передвижением, а также слабовидящим людям лучше ориентироваться и понимать, где находятся съезды», - написал глава Пскова.

Также обновлена часть улицы Владимирской, которая проходит через город. «Благодаря совместной работе с Псковским районом большая часть этой улицы теперь выглядит как новая», - отметил Борис Елкин.