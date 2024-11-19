В Пскове готовятся к открытию катка в Финском парке
Оборудование для катка устанавливают в Финском парке Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».
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Фото: стадион «Машиностроитель»
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Фото: стадион «Машиностроитель»
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Фото: стадион «Машиностроитель»
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Фото: стадион «Машиностроитель»
«С радостью сообщаем, что мы начинаем подготовку к нашему зимнему катку. Постепенно перевозим всё необходимое оборудование и устанавливаем его на месте», – отметили в пресс-службе.
Организаторы катаний в Финском парке ждут первых морозов, чтобы открыть сезон.
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