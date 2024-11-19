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Общество

Псковские спасатели провели занятие для детей в рамках программы «Безопасность доступна каждому»

В рамках всероссийской программы «Безопасность доступна каждому» специалисты МЧС России по всей стране проводят акции и мероприятия, направленные на вовлечение в культуру безопасности детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, 19 ноября, посетителями пожарно-спасательной части № 1 в Пскове стали воспитанники отделения социальной занятости «ПроЗА», сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковские спасатели провели занятие для детей в рамках программы «Безопасность доступна каждому». Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Оно открыто на базе Псковской региональной общественной благотворительной организации «Я и ты» при поддержке правительства Псковской области.

«Пожарная техника и специальное оборудование вызвали у ребят бурю эмоций. Они рассмотрели каждый уголок в подразделении спасателей и узнали, как сложна и опасна профессия огнеборца. Каждый смог попробовать себя в роли пожарного, примерив боевую одежду и подержав в руках самые разные инструменты – от топора до пожарного ствола, из которого тушили воображаемый огонь», – отметили специалисты.

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Псковские спасатели провели занятие для детей в рамках программы «Безопасность доступна каждому»

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