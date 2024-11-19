Псковские студенты-медики победили в конкурсе молодых учёных

18:42, 19 ноября 2024, ПАИ

Псковские студенты-медики вместе с научным руководителем – главным врачом Псковского клинического перинатального центра Марией Грищук – заняли первое место на конкурсе молодых учёных. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Под руководством Марии Грищук студенты пятого курса медицинского факультета Псков ГУ Илья Орлов и Елизавета Леонова выполнили научную работу на базе Псковского перинатального центра и представили результаты на конкурсе молодых учёных «Репродуктивная медицина – 2024: взгляд молодых», который проходил в рамках конференции «Оттовские чтения».

Ребята наравне с молодыми врачами и аспирантами докладывали результаты научной работы и заняли первое место, отметили в комитете.