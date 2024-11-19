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Общество

Студотряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон

Торжественное закрытие трудового семестра студенческих отрядов прошло в актовом зале ПсковГУ сегодня, 19 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

Студотряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон. Фото: ПАИ

Мероприятие собрало все отряды региона. Перед собравшимися выступили ректор ПсковГУ Наталья Ильина, представители правительства Псковской области, почётные гости.

«Студенческие отряды как минимум имеют две характеристики. Первая – преемственность. Вроде бы каждый год появляются новые лица, но старые никуда не уходят, то есть это уже большая семья. Второе – это то, что вы точно знаете: где бы ни работали – вы точно будете полезны, вы точно будете трудоустроены, так как не боитесь труда», – отметила Наталья Ильина, поздравив представителей студотрядов с окончанием сезона.

На мероприятии наградили лучших кандидатов, бойцов и студентов, отличившихся во всероссийских трудовых и иных проектах. Отряды подготовили творческие номера.

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