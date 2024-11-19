Студотряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон

19:14, 19 ноября 2024, ПАИ

Торжественное закрытие трудового семестра студенческих отрядов прошло в актовом зале ПсковГУ сегодня, 19 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие собрало все отряды региона. Перед собравшимися выступили ректор ПсковГУ Наталья Ильина, представители правительства Псковской области, почётные гости.

«Студенческие отряды как минимум имеют две характеристики. Первая – преемственность. Вроде бы каждый год появляются новые лица, но старые никуда не уходят, то есть это уже большая семья. Второе – это то, что вы точно знаете: где бы ни работали – вы точно будете полезны, вы точно будете трудоустроены, так как не боитесь труда», – отметила Наталья Ильина, поздравив представителей студотрядов с окончанием сезона.

На мероприятии наградили лучших кандидатов, бойцов и студентов, отличившихся во всероссийских трудовых и иных проектах. Отряды подготовили творческие номера.