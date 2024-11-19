Себежский район посетила детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова

20:00, 19 ноября 2024, ПАИ

Себежский район посетила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова сегодня, 19 ноября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Первоначально была проведена рабочая встреча с главой района Леонидом Курсенковым, с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главная цель поездки – общение с активистами детсовета Себежского района и выборы нового состава.

В большом зале администрации выслушали отчёт о проделанной работе, который подготовила и озвучила Дарья Мацишина. Затем кандидаты в представители областного детсовета представили свои программы. В этом году кандидатами стали Диана Мытник и Маргарита Родина.

Ребята, представители школьного самоуправления, ознакомились с программами кандидатов и приняли участие в выборах. По итогам голосования Себежский район в областном детсовете будет представлять Мытник Диана.