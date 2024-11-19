Более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом

20:12, 19 ноября 2024, ПАИ

Более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом в этом году. Это стало возможным благодаря поддержке Правительства РФ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В том числе 112 миллионов рублей направлено на дооснащение регионального эндокринологического центра и расширение возможностей оказания помощи пациентам с сахарным диабетом.

8,7 миллиона рублей предназначено медучреждениям, которые помогают больным в сельских и отдалённых местностях. За счёт этих средств будет приобретено пять анализаторов гликированного гемоглобина: это приборы, которые позволяют в режиме реального времени определить, есть у человека сахарный диабет или нет.

Кроме того, 1,5 миллиона рублей направлено на обеспечение детей и беременных женщин портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.