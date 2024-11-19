Телеканал «Первый Псковский» запустил новый проект «Перспектива»
Телеканал «Первый Псковский» запустил новый проект «Перспектива», сообщили сотрудники телеканала.
В программе люди из разных сфер (медицины, образования, культуры, ЖКХ) расскажут личные истории успеха в своей профессии, о наставнике и наставничестве.
В первом выпуске дирижёр духового оркестра детской музыкальной школы № 5 Михаил Цветков рассказал, как стать профессиональным музыкантом, в чём секрет успеха, насколько важен наставник и трудно ли им быть.
Выпуск можно посмотреть здесь: https://vk.com/video/@1pskov?z=video-43549612_456259287%2Fclub43549612.
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