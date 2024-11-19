О необходимости ограничить торговые сети в наценках на продукцию заявил Андрей Козлов

23:46, 19 ноября 2024, ПАИ

Пришло время законодательно ограничить торговые сети в наценках на продукцию товаров первой необходимости, введя максимально допустимый люфт наценки. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«У нас есть сельхозпроизводители, которые производят только сырьё. Есть производители, которые имеют только переработку, и ещё небольшой процент тех, кто имеет сырьё, переработку и везёт товары через свои магазины, – таких немного. В основном сельхозпроизводители – это те, кто производит сырьё. Дальше оно идёт на молочный завод, который имеет какую-то маржу [разница между затратами на производство и выручкой от продажи товаров или услуг. – ПАИ]. Дальше идут непосредственно торговые сети, которые ещё выставляют определённую стоимость. Следовательно, до конечного потребителя товар доходит через третьи руки», – подчеркнул Андрей Козлов.

Кроме того, он рассказал, кто, по его мнению, повышает цену на товары, в том числе на молочную продукцию.

«На мой личный взгляд, цены на молочную продукцию диктуют торговые сети. Они получают конечные деньги за это дело и «заказывают музыку» в рамках договоров и в рамках своего торгового поля. Хотя понятно, что с ними сейчас пытаются бороться. Сейчас я смотрел, что в Госдуме уже во втором чтении хотят принять закон, чтобы торговые сети не могли в одностороннем порядке менять условия договора по поводу количества поставленной продукции», – отметил Андрей Козлов.

На данный момент торговые сети могут в одностороннем порядке увеличить или уменьшить поставку продукции, а если производитель этого не сделает, то будет платить штрафы, пояснил гость студии.

«Соответственно, тем самым это немножко опускает наших сельхозпроизводителей. Сейчас пытаются с этим вопросом бороться. Ещё одна проблема – это односторонний порядок повышения цен, то есть торговые сети могут без нашего желания поменять цену. А если мы, сельхозтоваропроизводители или переработчики молока, хотим поменять цену, то это делается не ранее чем за три месяца. То есть рынок уже поехал, кто-то угадал, успел поменять, кто-то – нет», – заключил Андрей Козлов.