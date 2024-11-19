Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт двух воинских захоронений завершён в Куньинском районе

В Куньинском районе завершён ремонт двух воинских захоронений – в деревнях Боталово и Жегалово. Об этом глава муниципалитета Олег Лебедев сообщил в своём телеграм-канале.

Ремонт двух воинских захоронений завершён в Куньинском районе. Фото здесь и далее: из телеграм-канала Олега Лебедева

Работы выполнены ООО «Реал» в рамках благотворительной помощи. Ранее силами этой организации был сделан подъезд к Жегаловскому захоронению. Это захоронение – крупнейшее в Куньинском районе. Здесь покоятся останки более 2000 бойцов, отдавших жизни в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

«Сохранение исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны – это наша святая обязанность», – добавил Олег Лебедев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 ноября 2024

Ремонт двух воинских захоронений завершён в Куньинском районе
19 ноября 2024

Выборы в детсовет прошли в Пустошкинском районе
19 ноября 2024

Телеканал «Первый Псковский» запустил новый проект «Перспектива»
19 ноября 2024

Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдёт в Доме молодёжи Пскова
19 ноября 2024

Закрытие третьего трудового семестра РСО прошло в Пскове
19 ноября 2024

Мост через реку Волошну в Опочецком округе открыли для движения
19 ноября 2024

Более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом
19 ноября 2024

Себежский район посетила детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...