Ремонт двух воинских захоронений завершён в Куньинском районе

23:55, 19 ноября 2024, ПАИ

В Куньинском районе завершён ремонт двух воинских захоронений – в деревнях Боталово и Жегалово. Об этом глава муниципалитета Олег Лебедев сообщил в своём телеграм-канале.

Работы выполнены ООО «Реал» в рамках благотворительной помощи. Ранее силами этой организации был сделан подъезд к Жегаловскому захоронению. Это захоронение – крупнейшее в Куньинском районе. Здесь покоятся останки более 2000 бойцов, отдавших жизни в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

«Сохранение исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны – это наша святая обязанность», – добавил Олег Лебедев.