Врач объяснила, кому противопоказан творог
Противопоказания к употреблению творога перечислила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. В их числе аллергия на молочный белок, гастрит, заболевания почек, ожирение и атеросклероз, пишет РИА Новости.
Людмила Сухорукова рассказала, что противопоказаний у творога немного. Она пояснила, что в основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек, так как из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы. Врач добавила, что людям с ожирением или атеросклерозом стоит аккуратнее относиться к творогу. Также специалист отметила, что творог противопоказан при гастрите.
Гастроэнтеролог утверждает, что детям стоит употреблять не более 100 граммов творога в день, а взрослым – не более 200. При этом для спортсменов суточная норма может быть выше.
Врач заметила, что при отсутствии противопоказаний творог можно есть каждый день, но в умеренных количествах.
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