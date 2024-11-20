Мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам

08:56, 20 ноября 2024, ПАИ

Мошенники всё чаще используют схему обмана с «безопасным счётом», рассказал основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян, пишет газета «Известия». Сначала злоумышленники убеждают жертву, что средства в опасности. Затем они просят снять деньги через банкомат и передать курьеру, вместо того чтобы заставить человека перевести их на безопасный счёт.

Эксперт уточнил, что курьеров для участия в хищении денег вербуют в Telegram-каналах или даркнете, а их комиссия составляет 5-10% от суммы похищенного. Также он добавил, что иногда курьеры предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, объясняя это «секретностью» проводимой операции.

Он рассказал, что курьеры затем конвертируют средства в криптовалюту через специальные обменники и переводят организаторам мошеннической схемы.

По его словам, схема с курьерами стала активно распространяться полтора-два месяца назад и быстро заняла доминирующее положение. Эксперт поделился данными, согласно которым на неё уже приходится около 80% краж по модели с «необходимостью обезопасить средства». Эта схема позволяет обходить почти все системы фрод-контроля, созданные ранее Центробанком и банками, отметил он.

Последнее значительное ужесточение таких проверок произошло в июле 2024 года, когда вступили в силу новые требования Банка России. Согласно этим требованиям, кредитные учреждения обязаны возмещать украденные средства, если они не предприняли необходимые меры для предотвращения подозрительных операций.

В Банке России подтвердили «Известиям» эту информацию, отметив, что после введения новых мер злоумышленники стали чаще красть деньги у граждан с помощью «инкассаторов» – фальшивых курьеров.