Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам

Мошенники всё чаще используют схему обмана с «безопасным счётом», рассказал основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян, пишет газета «Известия». Сначала злоумышленники убеждают жертву, что средства в опасности. Затем они просят снять деньги через банкомат и передать курьеру, вместо того чтобы заставить человека перевести их на безопасный счёт.

Эксперт уточнил, что курьеров для участия в хищении денег вербуют в Telegram-каналах или даркнете, а их комиссия составляет 5-10% от суммы похищенного. Также он добавил, что иногда курьеры предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, объясняя это «секретностью» проводимой операции.

Он рассказал, что курьеры затем конвертируют средства в криптовалюту через специальные обменники и переводят организаторам мошеннической схемы.

По его словам, схема с курьерами стала активно распространяться полтора-два месяца назад и быстро заняла доминирующее положение. Эксперт поделился данными, согласно которым на неё уже приходится около 80% краж по модели с «необходимостью обезопасить средства». Эта схема позволяет обходить почти все системы фрод-контроля, созданные ранее Центробанком и банками, отметил он.

Последнее значительное ужесточение таких проверок произошло в июле 2024 года, когда вступили в силу новые требования Банка России. Согласно этим требованиям, кредитные учреждения обязаны возмещать украденные средства, если они не предприняли необходимые меры для предотвращения подозрительных операций.

В Банке России подтвердили «Известиям» эту информацию, отметив, что после введения новых мер злоумышленники стали чаще красть деньги у граждан с помощью «инкассаторов» – фальшивых курьеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Эксперт на V Псковском медиафоруме: Контентом правят вертикальные видео
20 ноября 2024

Глава Пскова – об уборке снега: Коммунальные службы работают на полную мощность
20 ноября 2024

Шесть характеристик современного потребителя контента перечислил эксперт общества «Знание»
20 ноября 2024

Лектор Российского общества «Знание»: Раньше новость жила около суток, сегодня – 10-15 минут
20 ноября 2024

В Пскове полицейские потушили загоревшийся автомобиль около АЗС
20 ноября 2024

Вылет самолёта Москва – Псков задержан на два часа
20 ноября 2024

Международный медиафорум начнёт свою работу в Псковской области сегодня
20 ноября 2024

Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...