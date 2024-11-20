Представители более чем десяти стран собрались на Псковском международном медиафоруме

11:48, 20 ноября 2024, ПАИ

Представители из более чем десяти стран принимают участие в работе V Псковского международного медиафорума в этом году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии мероприятия.

На форум приехали журналисты из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии, Словакии, Канады и приграничных и исторических регионов России, которые напрямую встретили вызовы последнего времени, отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что за все пять лет такого большого списка представленных стран и регионов никогда не было.

«Вот это и есть настоящая консолидация русского мира, который на практике существенно шире, чем можно себе представить», – подчеркнул губернатор.

На первом заседании форума участники разберут основные тренды, которые складываются в современном медиаполе, добавил Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил всех экспертов, кто принимает участие в мероприятии. «Каждый раз нам удавалось предугадать дальнейшее развитие основных нарративов и использовать это в дальнейшей работе», – заключил глава региона.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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