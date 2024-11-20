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Лектор Российского общества «Знание»: Раньше новость жила около суток, сегодня – 10-15 минут

Раньше новость жила около суток, сегодня – 10-15 минут, поэтому журналистам и блогерам приходится ускоряться, констатировал лектор Российского общества «Знание» Александр Гуков. Речь об этом шла на первой секции «Медиа и социальные сети: как привлечь читателя в информационном шуме» на V Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».

Фото: ПАИ

Александр Гуков также отметил, что потребители контента «ищут себе удобное медиа». «Человек хочет иметь комфортный формат потребления информации. Кроме того, сокращается время потребления медиаконтента. Ну и всем известно, что люди сейчас практически не читают, они смотрят видео, причём не больше шести-семи секунд. Проще говоря, человек ищет комфортный информационный пузырь. Ему нужен комфорт и не нужны потрясения, и за это он готов платить. Самое дорогое сейчас – не деньги, а внимание читателя», – подчеркнул Александр Гуков.

Центральное событие медиафорума – пленарное заседание по теме «Консолидация русского мира». Также сегодня состоится несколько образовательных секций, мастер-классов и круглых столов: «Журналистика в эпоху СВО», «Вкалывают роботы, а не человек: ИИ в работе редакций», «Сторителлинг, истории об обычных людях – миллионные просмотры», «Гранты для медиа: как выигрывать и что с ними делать?», «Медиа и социальные сети: привлечь читателя в инфошуме», «Местная пресса: принт плюс онлайн. Что делать, чтобы остаться в живых» и другие активности с участием международных, федеральных и региональных экспертов.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Организатором юбилейного мероприятия выступает правительство Псковской области при поддержке издательского дома «Медиацентр 60».

Как проходил Псковский международный медиафорум в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ здесь.

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