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Общество

Воинский мемориал «Чёртова Гора» отремонтировали в Пушкиногорском округе

В Пушкиногорском округе завершены работы в воинском мемориале «Чёртова Гора». Об этом глава муниципалитета Оксана Филиппова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

Подрядчик выполнил работы по очистке и укреплению центральной стелы и мемориальной плиты, на которой обновлён текст.

На дорожке, ведущей к монументу, произведена очистка ранее уложенной брусчатки и укладка новой. На памятниках восстановлены имена погибших воинов.

«После проведённых работ мемориал «Чёртова Гора», на территории которого покоятся тысячи освободителей нашего района от немецко-фашистских захватчиков, стал выглядеть более обновлённым и благоустроенным», – отметила Оксана Филиппова.

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