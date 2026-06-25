Воинский мемориал «Чёртова Гора» отремонтировали в Пушкиногорском округе
В Пушкиногорском округе завершены работы в воинском мемориале «Чёртова Гора». Об этом глава муниципалитета Оксана Филиппова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подрядчик выполнил работы по очистке и укреплению центральной стелы и мемориальной плиты, на которой обновлён текст.
На дорожке, ведущей к монументу, произведена очистка ранее уложенной брусчатки и укладка новой. На памятниках восстановлены имена погибших воинов.
«После проведённых работ мемориал «Чёртова Гора», на территории которого покоятся тысячи освободителей нашего района от немецко-фашистских захватчиков, стал выглядеть более обновлённым и благоустроенным», – отметила Оксана Филиппова.
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