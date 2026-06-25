В Псковской области подвели итоги конкурса «Дорожный патруль в красках»

22:07, 25 июня 2026, ПАИ

В УМВД России по Псковской области подвели итоги конкурса детского художественного творчества «Дорожный патруль в красках», который проводился в преддверии празднования 90-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На конкурс принимались рисунки детей в возрасте 6–14 лет на полицейскую дорожную тематику. В мероприятии приняли участие воспитанники детских учреждений, дети сотрудников органов внутренних дел и учащиеся образовательных учреждений региона. Традиционно жюри конкурса – сотрудники и ветераны органов внутренних дел региона.

Лучшими работами в категории от 6 до 8 лет признаны поделки Алексея Служаева, Варвары Бараненковой, Фаины Киселевой.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области





В возрастной группе от 9 до 11 лет лучшими стали Егор Басов, Ева Курчанова и Егор Астаратенок. Алиса Шорохова, Елизавета Масловская и Глеб Козлов стали лучшими в третьей возрастной группе – от 12 до 14 лет.

Все участники получат благодарственные письма и грамоты, победителей ждут приятные подарки общественного совета при УМВД России по Псковской области.