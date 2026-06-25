Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт в Псковской области

22:35, 25 июня 2026, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт под Псковом 4 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В 12:00 стартует торжественная часть. Мероприятие начнётся с представления клубов‑участников. Далее зрителям продемонстрируют массовое сражение, после которого бойцам предоставят получасовой отдых. В это время выступит творческий танцевальный коллектив из Изборска: артисты покажут средневековые танцы и пригласят зрителей поучаствовать.

Следующим этапом программы станет «штурм крепости». По завершении этого этапа начнутся турниры и мастер‑классы.

На фестивале впервые в России проведут демонстрацию ведения боя с использованием лангсакса – древнего оружия викингов и древних германцев; также состоится турнир по владению этим оружием. Отдельным блоком представят реконструкцию сражения римских легионеров с варварами. На протяжении всего фестиваля посетители смогут фотографироваться с реконструкторами.

Новинкой этого года станет турнир по стрельбе из лука среди зрителей. Участие платное: каждый желающий может приобрести определённое количество выстрелов. Победителем признают участника, набравшего наибольшее количество баллов; ему вручат денежный приз. Также будет работать площадка для обучения историческому фехтованию – занятия доступны для всех желающих.

На фестивале развернётся обширная торговая зона: мастера и умельцы представят на продажу свои изделия. Для посетителей обустроят точку питания, установят биотуалеты и мусорный контейнер.

Парковка автомобилей будет бесплатной, однако количество мест ограничено. Сотрудники охраны помогут с размещением транспортных средств. В этом году площадка для лагерей туристов на соседнем участке недоступна: права на аренду организаторам не предоставили. На фестивале гостей будет сопровождать ведущий – псковский историк‑краевед, который расскажет об интересных фактах из истории региона.