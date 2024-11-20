Более чем тысяче человек помог центр «Соотечественник» в Псковской области

12:03, 20 ноября 2024, ПАИ

Более чем тысяче человек помог Центр содействия переселению «Соотечественник» в Псковской области с момента его создания – 1 апреля этого года. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме.

Сейчас в структуре организации работает и офис, и центр временного размещения, пояснил глава региона.

Кроме того, организовано функционирование трёх пунктов временного размещения и определены три учреждения социального обслуживания, которые готовы принять лиц пожилого возраста и инвалидов, принудительно выдворенных властями стран Балтии, отметил Михаил Ведерников.

«Недружественные страны фактически узаконили гонения по национальному признаку. И в то же время нарушили все обещания, договоры и соглашения в сфере торговли, экономики, культуры, приграничного сотрудничества. Неудивительно, что через такое кривое зеркало они так и не увидели подчёркнутый фашистской символикой, откровенный нацизм на Украине. Для них он оказался культурно приемлем. И только мы продолжаем бороться с этой заразой», – заключил губернатор.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.