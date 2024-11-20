Пропавшего в Пскове почти две недели назад подростка нашли живым

10:30, 20 ноября 2024, ПАИ

Пропавшего в Пскове 16-летнего подростка нашли живым, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что с 8 ноября местоположение подростка оставалось неизвестным.