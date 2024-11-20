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Шесть характеристик современного потребителя контента перечислил эксперт общества «Знание»

Шесть характеристик современного потребителя контента перечислил лектор Российского общества «Знание» Александр Гуков. Речь об этом шла на первой секции «Медиа и социальные сети: как привлечь читателя в информационном шуме» на V Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».

Фото: ПАИ

«Человек, потребляющий медиаконтент, эгоцентричен; инфантилен; ему нужна демонстративность, то есть он любит новости про «звёзд»; он говорит о себе всегда только «я», поэтому хочет видеть внутри инфоканала новости, которые соответствует его мнению; при этом он устаёт от потока информации и хочет, чтобы информация развлекала», – так Александр Гуков охарактеризовал современного человека, читающего СМИ и соцсети.

Александр Гуков также констатировал, что современным информационным пространством «правят гиперлокальные СМИ». К ним, в частности, можно отнести паблики жилого комплекса, какой-то компании, людей по интересам, «мамские» чаты. «Дочитываемость постов в таких пабликах доходит до 100%, соответственно и реклама в них работает лучше, чем в больших пабликах на 70 тысяч человек», – отметил эксперт.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.

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