В Псковской области мужчину с украденными ножами ловили росгвардейцы

10:44, 20 ноября 2024, ПАИ

В Новоржеве росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении ножей из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

19 ноября около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что из магазина на улице Германа неизвестный украл набор ножей и скрылся с места преступления.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы на улице Пушкина задержали подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний местный житель.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.