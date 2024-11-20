Региональные соревнования среди семейных команд пройдут в Пскове
Региональные соревнования среди семейных команд «Всей семьёй» пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 7 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона.
В программе соревнований конкурсы на меткость и гибкость, прыжки через большую скакалку, эстафеты с теннисными мячами, бег в мешках, челночный бег и ещё много различных активностей.
Соревнования начнутся в 12:00.
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