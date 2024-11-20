Почти за 1,5 млн рублей проданы квоты на вылов рыбы в Псковско-Чудском озере

11:21, 20 ноября 2024, ПАИ

Аукцион по продаже квот на вылов рыбы в Псковском, Чудском и Тёплом озёрах и Калининградском заливе пополнил казну государства на 1,484 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Электронные торги прошли по поручению Росрыболовства. На продажу был выставлен 31 лот – квоты на вылов рыбы (пресноводного окуня, леща, щуки, судака, плотвы и ряпушки), предоставленные для осуществления рыболовства в Псковском, Чудском и Тёплом озёрах.



Из 31 квоты на вылов пресноводного окуня, леща, щуки, судака, плотвы и ряпушки в Псковском, Чудском и Теплом озерах, а также в Калининградском заливе, продано 30. Доля квоты, согласно договору, закрепляется за победителями на девять лет.



По итогам торгов бюджет РФ вместо ожидаемых 498,5 тыс. рублей пополнился на 1,484 млн рублей. Самым успешным лотом стала квота на вылов ряпушки в Чудском и Тёплом озёрах. За него конкурировали четыре участника.



Победитель забрал лот за рекордные 380 494 рубля при стартовой цене – 20 849 рублей цена (превышение в 18,25 раза). Также превышение в 13-17 раз было достигнуто по квотам на вылов пресноводного окуня.