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Экономика

«Мой бизнес» приглашает псковичей принять участие в образовательных программах

Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей поучаствовать в образовательных программах «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». Тренинги проведут в конференц-зале центра на улице Гоголя с 25 по 28 ноября, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Программа «Азбука предпринимателя» будет интересна для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных людьми в возрасте до 25 лет, малоимущим гражданам и тем, кто развивает бизнес или только хочет его открыть.

Участники смогут получить рекомендации, как начать бизнес, знания по определению формы и регистрации бизнеса и об источниках его финансирования. Также у людей будет возможность озвучить идеи своего бизнес-проекта и получить оценку экспертов. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация – её можно осуществить по ссылке.

Тренинг «Школа предпринимательства» нацелен на обучение действующих предпринимателей. На встречах поговорят о федеральных и региональных мерах поддержки, маркетинге, команде и её управленческой структуре и многом другом. Записаться на программу можно по ссылке.

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