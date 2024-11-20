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Праздник к нам приходит: псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку в лесничестве

Псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку, заключив договор купли-продажи с Псковским лесничеством. Об этом сообщается в группе лесничества в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Договор можно заключить с 2 по 28 декабря по адресу в Пскове: улица Луговая, 9г (контора лесничества). При себе нужно иметь паспорт. По одному документу продаётся одна ёлка. Телефон для справок: 50-00-41. Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00. Суббота и воскресенье – выходной.

Оплата производится по безналичному расчету через любое отделение банка или мобильное приложение. Заготовка и вывоз ёлки производятся самостоятельно. Топор или пилу нужно иметь при себе. Срубить дерево можно с 15 по 31 декабря, а договор оформить заранее.

«Вы приходите с паспортом по адресу, указанному выше, – пояснили в лесничестве. – Затем заполняете заявление и заключаете договор (при наличии паспорта, квитанции об оплате). В процессе заключения вам укажут место для заготовки. После заключения договора вы следуете к месту заготовки и производите ее. При транспортировке в случае необходимости сотрудникам полиции вы должны предоставить паспорт и договор. Срубленное дерево не должно превышать указанной в договоре высоты».

Стоимость одного новогоднего дерева до 1 метра – 50 рублей, до 2 метров – 75 рублей, до 3 метров – 95 рублей, до 4 метров – 430 рублей, выше 4 метров – 700 рублей.

За заготовку новогодних елей без оформления договора купли-продажи грозит административная или уголовная ответственность.

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