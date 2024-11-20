Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за мошенников

12:57, 20 ноября 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей лишились двое жителей Пскова и Великих Лук из-за телефонных мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, неизвестные звонили гражданам под разными предлогами и в итоге убедили их перевести деньги. В частности, злоумышленники предложили своим жертвам дополнительный заработок в интернете на биржевой платформе. В результате псковичи потеряли более двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились в полицию, по этим фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.