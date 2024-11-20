Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковскую лигу дебатов «Истина» презентовали молодёжным парламентам Северо-Запада

Презентация проекта «Лига дебатов «Истина», разработанного Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошла в Республике Карелии на заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России с участием их председателей и депутатов-кураторов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Псковскую область на мероприятии представили вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, его советник, координатор Лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова и председатель Молодёжного парламента Александра Бойко.

Выступая на открытии заседания, Виктор Остренко напомнил коллегам о целях создания Совета молодёжных парламентов. «Когда мы создавали Совет молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада, говорили о двух вещах. Прежде всего о том, что межрегиональное партнерство – это ресурс для развития общественных объединений, которые связаны с молодёжной повесткой. А также о том, что это возможность для коммуникации и генерирования идей, предложений, которые могут найти поддержку со стороны коллег из Парламентской Ассоциации. Мы рассчитываем, что деятельность Совета будет строиться исходя из этих принципов», – сказал вице-спикер.

В ходе презентации Лиги дебатов «Истина» члены Совета молодёжных парламентов не просто познакомились с реализуемым псковичами проектом, но и, разделившись на две команды, подискутировали на тему эффективности введения KPI для молодежных парламентов. Координатор Лиги дебатов Юлия Лысова рассказала, что псковский проект заинтересовал представителей соседних регионов как одна из практик, которую можно масштабировать на весь Северо-Запад. Совет рекомендовал молодёжным парламентам СЗФО поддержать инициативу реализации межрегионального проекта.

В ходе заседания члены Совета молодёжных парламентов Северо-Запада также обсудили молодёжные законодательные инициативы, опыт сотрудничества с законодательными органами регионов и образовательную программу для молодых депутатов.

Комментируя встречу, председатель Молодёжного парламента Александра Бойко отметила, что Совет молодёжных парламентов является отличной платформой для обмена идеями и выработки совместных эффективных решений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Шквальный ветер, дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2024

Никакие изменения в политической обстановке не отменят того, что мы должны усиливать самих себя – Михаил Ведерников
20 ноября 2024

Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы находимся на передовой информационной войны
20 ноября 2024

Виталий Рахманов станет гостем программы «Среда обитания»
20 ноября 2024

Псковскую лигу дебатов «Истина» презентовали молодёжным парламентам Северо-Запада
20 ноября 2024

Праздник к нам приходит: псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку в лесничестве
20 ноября 2024

Представитель МИД России пожелала участникам медиафорума в Пскове новых проектов и интересных дискуссий
20 ноября 2024

О необходимости осваивать актуальные медиаформаты заявил губернатор Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...