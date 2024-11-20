Псковскую лигу дебатов «Истина» презентовали молодёжным парламентам Северо-Запада

12:40, 20 ноября 2024, ПАИ

Презентация проекта «Лига дебатов «Истина», разработанного Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошла в Республике Карелии на заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России с участием их председателей и депутатов-кураторов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Псковскую область на мероприятии представили вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, его советник, координатор Лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова и председатель Молодёжного парламента Александра Бойко.

Выступая на открытии заседания, Виктор Остренко напомнил коллегам о целях создания Совета молодёжных парламентов. «Когда мы создавали Совет молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада, говорили о двух вещах. Прежде всего о том, что межрегиональное партнерство – это ресурс для развития общественных объединений, которые связаны с молодёжной повесткой. А также о том, что это возможность для коммуникации и генерирования идей, предложений, которые могут найти поддержку со стороны коллег из Парламентской Ассоциации. Мы рассчитываем, что деятельность Совета будет строиться исходя из этих принципов», – сказал вице-спикер.

В ходе презентации Лиги дебатов «Истина» члены Совета молодёжных парламентов не просто познакомились с реализуемым псковичами проектом, но и, разделившись на две команды, подискутировали на тему эффективности введения KPI для молодежных парламентов. Координатор Лиги дебатов Юлия Лысова рассказала, что псковский проект заинтересовал представителей соседних регионов как одна из практик, которую можно масштабировать на весь Северо-Запад. Совет рекомендовал молодёжным парламентам СЗФО поддержать инициативу реализации межрегионального проекта.

В ходе заседания члены Совета молодёжных парламентов Северо-Запада также обсудили молодёжные законодательные инициативы, опыт сотрудничества с законодательными органами регионов и образовательную программу для молодых депутатов.

Комментируя встречу, председатель Молодёжного парламента Александра Бойко отметила, что Совет молодёжных парламентов является отличной платформой для обмена идеями и выработки совместных эффективных решений.