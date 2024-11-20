Госсек Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев поприветствовал участников медиафорума в Пскове

13:41, 20 ноября 2024, ПАИ

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев поприветствовал участников V Псковского международного медиафорума «СМИ в условиях многополярного мира» сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В своём обращении Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что псковский медиафорум станет местом, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития медиаиндустрии, рождаться новые идеи и проекты, в том числе направленные на формирование общего информационного пространства Союзного государства.

«В условиях глобализации и цифровизации важно, чтобы медиа содействовали укреплению культурных и экономических связей между народами России и Беларуси, способствовали взаимопониманию и сотрудничеству. Желаю вам, уважаемый Михаил Юрьевич, реализации масштабных планов во благо Псковской области, а участникам Псковского медиафорума – плодотворной работы», – сказал Дмитрий Мезенцев.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры более чем из десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.