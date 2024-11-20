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Подведены итоги группового этапа Кубка Пскова по футзалу

Подведены итоги группового этапа Кубка Пскова по футзалу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Пскова.

Подведены итоги группового этапа Кубка Пскова по футзалу. Фото: Федерация футбола Пскова

Напомним, что в соревнованиях участвуют 22 команды, поделённые на четыре группы. Коллективы, занявшие в подгруппах места с первого по четвёртое, вышли в 1/8 финала. Победители первых игр плей-офф сыграют за «Золой кубок», а проигравшие – за «Серебряный кубок». Команды «Атлант», «Университет ФСИН», «Агротех», «Псковские Пчёлки», «Арсенал» и «Дина» заняли пятые и шестые места. Они продолжат борьбу за «Бронзовый кубок»

Лучшими командами группового этапа стали «Штурм», «Азбука цветов», «Реал» и «Прокуратура». Игры плей-офф стартуют 23 ноября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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