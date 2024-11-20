В Псково-Печерском монастыре выполнен монтаж дренажа для дождевой и талой воды
В Псково-Печерском монастыре выполнен монтаж дренажных конструкций для дождевой и талой воды. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
В монастыре используются усиленные конструкции с защитной решеткой. Система водоотвода позволит защитить территорию монастыря, фундаменты и стены от избыточной влаги.
По мнению специалистов, именно воздействие грунтовых и паводковых вод способствовало разрушению кладки архитектурных сооружений обители.
Во время реставрации разработаны специальные инженерные решения по гидроизоляции фундаментов и дренажным мероприятиям на территории монастыря. Устройство лотков – из этого перечня разработок. К ним также относится строительство новой канализационной системы, куда выводятся сточные воды.
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