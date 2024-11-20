Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О важности возвращения доверия к российским СМИ заявил заслуженный журналист России Александр Копнов

О важности возвращения доверия к российским СМИ заявил заслуженный журналист России, заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наша задача – сделать так, чтобы у нашего читателя вернулось полное доверие к российским СМИ. Наш читатель, где бы он ни находился, должен понимать, что всю правдивую информацию он может получить в российских СМИ. Это очень важный момент. Это возрождение доверия к российским СМИ. Это принципиальная вещь, чтобы люди понимали, куда они должны обращаться – к российским СМИ», – сказал Александр Копнов.

Кроме того, он отметил, что также важным моментом для защиты российского информационного пространства является самоконтроль журналистов и их ответственность.

«Информация – это одно из главных оружий в мире. Это оружие старое, древнее, и мы не должны иметь розовые очки относительно того, как его используют наши недруги», – отметил Александр Копнов.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры более чем из десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Шквальный ветер, дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2024

Никакие изменения в политической обстановке не отменят того, что мы должны усиливать самих себя – Михаил Ведерников
20 ноября 2024

Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы находимся на передовой информационной войны
20 ноября 2024

Виталий Рахманов станет гостем программы «Среда обитания»
20 ноября 2024

Псковскую лигу дебатов «Истина» презентовали молодёжным парламентам Северо-Запада
20 ноября 2024

Праздник к нам приходит: псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку в лесничестве
20 ноября 2024

Представитель МИД России пожелала участникам медиафорума в Пскове новых проектов и интересных дискуссий
20 ноября 2024

О необходимости осваивать актуальные медиаформаты заявил губернатор Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...