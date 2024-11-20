О важности возвращения доверия к российским СМИ заявил заслуженный журналист России Александр Копнов

13:42, 20 ноября 2024, ПАИ

О важности возвращения доверия к российским СМИ заявил заслуженный журналист России, заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наша задача – сделать так, чтобы у нашего читателя вернулось полное доверие к российским СМИ. Наш читатель, где бы он ни находился, должен понимать, что всю правдивую информацию он может получить в российских СМИ. Это очень важный момент. Это возрождение доверия к российским СМИ. Это принципиальная вещь, чтобы люди понимали, куда они должны обращаться – к российским СМИ», – сказал Александр Копнов.

Кроме того, он отметил, что также важным моментом для защиты российского информационного пространства является самоконтроль журналистов и их ответственность.

«Информация – это одно из главных оружий в мире. Это оружие старое, древнее, и мы не должны иметь розовые очки относительно того, как его используют наши недруги», – отметил Александр Копнов.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры более чем из десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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