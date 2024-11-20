Лаборатория когнитивного развития в образовании ПсковГУ предлагает получить переквалификацию на психолога

13:32, 20 ноября 2024, ПАИ

Лаборатория когнитивного развития в образовании Псковского государственного университета приглашает людей с высшим образованием получить переквалификацию на психолога в рамках программы профессиональной переподготовки «Психология когнитивного развития» (824 часа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Обучение дистанционное (очно-заочная форма).

Длительность – один год.

Стоимость за весь период – 75 тысяч рублей. Для студентов ПсковГУ скидка 50 %.

Начало обучения с 1 декабря 2024 года.

В рамках программы планируется изучение общепрофессиональных и специализированных учебных дисциплин.

1. Общепрофессиональный модуль:

психология личности и социального взаимодействия;

психология развития и возрастная психология;

основы нейропсихологии;

когнитивная психология;

клиническая психология.

2. Психодиагностический модуль:

общая психодиагностика;

психодиагностика интеллекта и когнитивных функций.

3. Прикладной модуль:

специальная психология и коррекционно-развивающая работа психолога.

4. Практический модуль:

практикум по методам развития когнитивных функций;

тренинг развития креативности;

психологическое консультирование;

развитие когнитивных функций в образовании.

5. Междисциплинарный комплексный экзамен – итоговая аттестация.

По окончании выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и присваивается квалификация «Психолог. Специалист по когнитивному развитию».

Заявки следует оставлять по телефону 20-16-99 (добавочный 486).

Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.