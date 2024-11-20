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В Псковской области рассматривают возможность использования ИИ в качестве помощника для учителей

В Псковской области рассматривают возможность использования искусственного интеллекта в качестве помощника для учителей, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото здесь и далее: ПАИ

«В данном случае мы говорим о том, чтобы была такая помощь учителям в части проведения уроков. Допустим, какой-то урок, какая-то тема, и учитель обращается к модулю искусственного интеллекта, чтобы он предложил какой-то вариант игрового задания на тему, которую они проходят. Соответственно, возникает большая вариативность проведения и усвоения материала. То есть учителю не надо сидеть и выдумывать. Он обращается, ему даются варианты, а дальше он уже на основании этих вариантов спокойно может внедрять их в образовательный процесс», – объяснил Виталий Рахманов.

Кроме того, стоит задача облегчить труд учителей в составлении планов, отчётов и прочего, а именно отдать эту рутинную работу искусственному интеллекту, отметил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона.

«В планах в дальнейшем – рассмотреть возможность даже проверки домашних заданий. Здесь есть вопрос, конечно, самый главный – это распознавание почерка, но мы его решаем. Я думаю, что со временем появится хорошая модель, которая сможет внятно разбирать разные почерки», – сказал Виталий Рахманов.

Он уточнил, что практически любой процесс, который можно себе представить, в той или иной степени можно автоматизировать, оцифровать и трансформировать с помощью искусственного интеллекта, тем самым дать новые возможности или освободить время специалиста, который занимается этим процессом.

Какие-то функции запустят уже в ближайшее время – в конце этого года или в начале следующего, заметил Виталий Рахманов. «Сейчас, конечно же, это будет в тестовом режиме, а о каком-то полноценном внедрении, наверное, мы говорим только про следующий учебный год», – заключил он.

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