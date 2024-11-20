Деревни Большая Листовка и Селище в Псковском районе включены в маршрут вывоза ТКО
Деревни Большая Листовка и Селище в Псковском районе включены в маршрут вывоза ТКО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регоператора ООО «Экогрупп».
Вывоз мусора из этих деревень начался уже сегодня, 20 ноября, и начисление за услугу также будет произведено с этой даты. Мусор из Большой Листовки и Селища будут вывозить каждую неделю по средам и субботам.
С графиками вывоза ТКО и местами накопления можно ознакомиться здесь.
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