Деревни Большая Листовка и Селище в Псковском районе включены в маршрут вывоза ТКО

13:57, 20 ноября 2024, ПАИ

Деревни Большая Листовка и Селище в Псковском районе включены в маршрут вывоза ТКО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регоператора ООО «Экогрупп».

Вывоз мусора из этих деревень начался уже сегодня, 20 ноября, и начисление за услугу также будет произведено с этой даты. Мусор из Большой Листовки и Селища будут вывозить каждую неделю по средам и субботам.

С графиками вывоза ТКО и местами накопления можно ознакомиться здесь.