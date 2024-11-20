Шквальный ветер, дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 21 ноября

14:04, 20 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 21 ноября. Ночью в большинстве районов, днём местами будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью – местами умеренные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, местами – порывы ветра 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +3 градусов. Атмосферное давление будет низким.