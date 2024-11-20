Глава Пскова поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

14:13, 20 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником – Днём работника транспорта, который отмечается сегодня, 20 ноября.

«Ваш ежедневный труд делает нашу жизнь более удобной и мобильной. Благодаря вам множество людей могут легко добраться до работы, встретиться с близкими и путешествовать по нашей области. Вы – настоящие герои, преодолевающие километры пути! Желаю вам здоровья, удачи и благополучия! Пусть каждый день приносит новые достижения, а на вашем пути встречаются только надёжные и благодарные пассажиры. Спасибо за ваш труд и преданность делу!» – обратился Борис Елкин в своём Telegram-канале к работникам транспортной отрасли.