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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на трассе в Стругокрасненском районе

Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на 258-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на трассе в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Daewoo Nexia. После этого Skoda вылетела в кювет и опрокинулась.

Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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