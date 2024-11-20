Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на трассе в Стругокрасненском районе
Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на 258-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Невель в Стругокрасненском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Daewoo Nexia. После этого Skoda вылетела в кювет и опрокинулась.
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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