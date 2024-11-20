В Псковской области открылся военно-социальный центр Минобороны РФ

15:02, 20 ноября 2024, ПАИ

Представительство военно-социального центра Минобороны РФ открылось на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В центр могут обратиться военнослужащие, принимающие участие в СВО, и члены их семей за консультацией по вопросам денежного довольствия, социальных и компенсационных выплат, вопросам медицинского, жилищного и страхового обеспечения, санаторно-курортного лечения и прохождение военной службы.

«Консультант военно-социального центра работает в тандеме с социальными координаторами филиала фонда «Защитники Отечества». Это опытный сотрудник, ветеран боевых действий, чья кандидатура была согласована в Министерстве обороны России. В последующем вести приём военнослужащих и членов их семей станут ещё специалисты, имеющие навыки работы с информационной базой Минобороны. Фонд специализируется на помощи ветеранам и их близким, членам семей погибших участников спецоперации, а специалисты ВСЦ будут вести приём действующих военнослужащих. Такая необходимость назрела давно: с первых дней работы фонда к нам стали обращаться действующие военные, а компетенций на их поддержку у нас не было. Теперь же военнослужащие, ветераны и их семьи получат возможность оперативно решать все свои вопросы в формате одного окна», — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Представительство центра работает на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу улица Льва Толстого, 31а с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон 672–817.