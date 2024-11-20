Новый вид растений нашли в Себежском нацпарке

16:13, 20 ноября 2024, ПАИ

Новый вид растений обнаружили в национальном парке «Себежский», сообщили в нацпарке.

«В июле 2024 года был найден ещё один вид сосудистых растений, ранее не отмечавшийся на территории национального парка. Это плевел многоцветковый, обнаруженный у моста через реку Нищу на спуске к реке с Полоцкого шоссе. Он отличается от другого вида этого рода – плевела многолетнего – наличием остей у колосков», – рассказали в нацпарке.

Отмечается, что этот вид очень редко высевается как газонная трава и, вероятно, был посеян в составе травосмеси при обновлении обочины шоссейной дороги.