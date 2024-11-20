Новые местонахождения краснокнижных растений обнаружили в Себежском нацпарке

15:25, 20 ноября 2024, ПАИ

Новые местонахождения краснокнижных растений обнаружили в национальном парке «Себежский», сообщили ПАИ в нацпарке.



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»



Фото: национальный парк «Себежский»







«В полевой сезон 2024 года на территории национального парка были найдены новые местонахождения двух видов, занесённых в Красную книгу Псковской области», – отметили в нацпарке.

Один из видов – наяда малая, которую обнаружили в Глубоком озере. Ранее этот вид был известен только в озёрах Белое, Ярица и Хотяжи.

Также восточнее Глубокого озера сотрудники нацпарка обнаружили местонахождение Петрова креста чешуйчатого.