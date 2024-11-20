«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками

15:54, 20 ноября 2024, ПАИ

Неизвестная женщина подкинула к псковскому приюту наглухо обмотанную скотчем коробку со щенками, сообщается в группе псковского приюта для бездомных животных «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

«Бедных, несчастных шесть малышей втолкали в тесную коробку, как селёдок в бочку, «предусмотрительно» подстелили пакет и намертво заклеили скотчем! Внутри на пакете скопились моча и фекалии щенков. В этом всём мокрыми насквозь и замерзшими мы их обнаружили в полночь! К этому времени коробка со щенками простояла у ворот уже три часа», – рассказали волонтёры.

Коробку обнаружили случайно, посмотрев по камерам, все ли в порядке с территорией.

«В полночь сотрудник приюта вызвала такси и рванула к приюту. Если бы малыши просидели в такую погоду до утра, то заболели бы и погибли», – подчеркнули в приюте.



Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками



Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками



Как отметили волонтёры, среди щенков пять девочек и один мальчик.