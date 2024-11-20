«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
Неизвестная женщина подкинула к псковскому приюту наглухо обмотанную скотчем коробку со щенками, сообщается в группе псковского приюта для бездомных животных «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».
«Бедных, несчастных шесть малышей втолкали в тесную коробку, как селёдок в бочку, «предусмотрительно» подстелили пакет и намертво заклеили скотчем! Внутри на пакете скопились моча и фекалии щенков. В этом всём мокрыми насквозь и замерзшими мы их обнаружили в полночь! К этому времени коробка со щенками простояла у ворот уже три часа», – рассказали волонтёры.
Коробку обнаружили случайно, посмотрев по камерам, все ли в порядке с территорией.
«В полночь сотрудник приюта вызвала такси и рванула к приюту. Если бы малыши просидели в такую погоду до утра, то заболели бы и погибли», – подчеркнули в приюте.
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Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
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Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
Как отметили волонтёры, среди щенков пять девочек и один мальчик.
«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
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