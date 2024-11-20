Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками

Неизвестная женщина подкинула к псковскому приюту наглухо обмотанную скотчем коробку со щенками, сообщается в группе псковского приюта для бездомных животных «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

«Бедных, несчастных шесть малышей втолкали в тесную коробку, как селёдок в бочку, «предусмотрительно» подстелили пакет и намертво заклеили скотчем! Внутри на пакете скопились моча и фекалии щенков. В этом всём мокрыми насквозь и замерзшими мы их обнаружили в полночь! К этому времени коробка со щенками простояла у ворот уже три часа», – рассказали волонтёры.

Коробку обнаружили случайно, посмотрев по камерам, все ли в порядке с территорией.

«В полночь сотрудник приюта вызвала такси и рванула к приюту. Если бы малыши просидели в такую погоду до утра, то заболели бы и погибли», – подчеркнули в приюте.

  • группа приюта для собак «Шанс» в соцсети «ВКонтакте»
    Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
  • группа приюта для собак «Шанс» в соцсети «ВКонтакте»
    Фото: «Безответственное свинство»: Неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками

Как отметили волонтёры, среди щенков пять девочек и один мальчик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Уничтожение на полигоне неразорвавшихся боеприпасов стало причиной грохота в Пскове
20 ноября 2024

«Мясной клей» обнаружили в детских сосисках Великолукского мясокомбината
20 ноября 2024

«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
20 ноября 2024

Автомобиль вылетел в кювет из-за ДТП на трассе в Стругокрасненском районе
20 ноября 2024

Почти 44 млн рублей за не выполненные в Печорах работы требует с подрядчика АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
20 ноября 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе из-за непогоды
19 ноября 2024

Напавшего с ножом на пенсионера великолучанина заключили под стражу
19 ноября 2024

Контрабандисты гашиша с Украины получили сроки в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...